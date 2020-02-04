Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü 3 araca çarptı

Olay, Tavşanlı İlçesi Yeni Mahalle Şehit Gaffar Okkan Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Haşim Benli Bulvarında ilerleyen Hasan Yılmazer (70) idaresindeki 43 HY 746 plakalı otomobil yoldan çıkarak Polis Merkezi Amirliği kapı girişine çarparak durabildi.

Kazada, şoför Hasan Yılmazer adlı şoför çağrılan 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Hasan Yılmazer, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu meydana geldiği bilgisi edinildi.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.