Direğe çarpıp, alev alan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, gece saatlerinde Ceyhan- Yumurtalık yolunda meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 01 GJ 781 plakalı otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın ardından otomobilin bir anda alev aldı. Durumu gören çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, tüm otomobili saran alevleri yaklaşık 15 dakikada söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından otomobilde inceleme yapan ekipler, sürücünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza yerindeki incelemenin tamamlanmasından sonra sürücünün cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma sürücünün kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.