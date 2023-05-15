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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

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#Bartın#Trafik Kazası#Bartın Haberleri
Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 13:36

Bartın’da, aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Burhan Ağartan (22) hayatını kaybetti, yanındaki 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 04.30 sıralarında Kemerköprü Mahallesi Özel İdare Kavşağı’nda meydana geldi. Özel idare yönüne giden Burhan Ağartan yönetimindeki 67 AAV 985 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil ikiye bölündü, direk devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Ağartan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan İlayda Nur Aytaç (14) ve Tolga Arslan (18) ise ekipler tarafından çıkartılarak Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Ağartan'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Direğe çarpan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

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#Bartın#Trafik Kazası#Bartın Haberleri

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