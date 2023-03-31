Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Motosiklet#İzmir#Kaza
Direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2023 08:21

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kontrolden çıkan motosiklet, önce refüje ardından, aydınlatma direğine çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Hüseyin Şahin (29) ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 06.30 sıralarında Salih Omurtak Mahallesi İhsan Alyanak Bulvarı’nda meydana geldi. Hüseyin Şahin idaresindeki 35 AYE 596 plakalı motosiklet, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Motosiklet, önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Direğe çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde, durumunun ağır olduğu değerlendirilen sürücü Şahin, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Motosiklet#İzmir#Kaza

BAKMADAN GEÇME!

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi

Süt ve süt ürünleri nasıl saklanmalı? Ambalajın malzemesi lezzeti etkiler mi?

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor

BİR SORUDAN FAZLASI | Erkek çocuk yetiştirmek daha mı zor?

#Psikoloj
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık