Dipsomani nedir, ne demek?

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Nöbetler halinde ve kompulsif olarak aşırı miktarlarda alkol alma halidir.



Günlerce, aylarca bazen yıllarca bir damla bile alkol almadan durulabildiği halde, kompulsif bir şekilde başlayan ve kontrol edilmesi mümkün olmayan alkol alma dürtüsü ile içme nöbeti başlar ve günlerce bazen aylarca çok yüksek miktarlarda alkol alınır. İçme nöbeti, bazen kumaya giren hastanın bir hastaneye yatırılması ile bazen de kendiliğinden biter ve kişi yeni bir nöbet gelinceye kadar alkolden-uzak durur.



İki dipsamani nöbeti arasındaki sessiz dönem genel olarak 4-6 ay arasınadır ve hastalar bu dönemlerinde ağızlarına bir damla bile içki koymazlar. Nöbet nöbet gelmesi sebebiyle "Methi/ epilepsie, Metlıilepsie, Methomanie" diye de isimlendirilmiştir. Bazı yazarlar dipsomaninin, içme davranışının önde olduğu psikolojik ve motor belirtilerle kendini gösteren bir epileptik hastalık olduğunu, bazı yazarlar da bir tür mani-me/ankoli hecmesi olduğunu öne sürmüşlerdir. En çok üzerinde durulan görüş ise, dipsomaninin genellikle, duygulanım değişiklikleri ön planda olan kişilik bozuklukları da ortaya çıktığı şeklindedir.



Dipsomanik hastada, içme nöbetinden önce bir sıkıntı veya depresyon dönemi vardır. Daha sonra başlayan içme isteği impulsif özelliktedir ve hasta bir süre bu impulsiyonu kontrol etmeye çalışır ve içmemek için direnir. Ancak içme impulsu asla kontrol edilemez ve hasta adeta öfkeyle, hırsla ve kudurmuşçasına içki içmeye başlar. İçme krizinin başlangıcında hastanın şuuru yerinde ise de alkol alındıkça şuur bulanmaya başlar; hastanın içki içmesi ve diğer bütün davranışları şuur bozukluğu içinde kendiliğinden sürdürülen hareketler haline gelir ve hasta açıldıktan sonra bu devreyi hatırlayamaz. Çok yüksek

miktarlarda alkol günlerce, haftalarca ve bazen aylarca içildiği halde, bu kişilerde çok kısa sürede gelişen direnç artımı (tolerance) sebebiyle koma ve ölüm olaylarına pek rastlanmaz.



Içki temin etmek için akla gelen her yola başvururlar ve bu yüzden nadir de olsa hırsızlık, gasp, soygun gibi suçları işleyebilirler.