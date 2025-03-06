Diplomayı anlattı

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İmamoğlu ifadesinde özetle şunları söyledi: “Burada bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum. Buraya, her ne olursa olsun hukuk devletine ve yargı makamlarına olan saygımdan dolayı geldim. Gerçeklerin çarpıtıldığı, belgelerin gizlendiği, kanun ve yönetmeliklerin görmezden gelindiği, hatta bugünün kanunlarının 35 yıl önceye işletilmeye çalışıldığı bir rapor hazırlanmış ve bu rapor esas alınarak hakkımda suçlama yöneltilmiştir. Oysa bugün burada ifade vermesi gerekenler, o raporu hazırlayanlardır.”

AİLEM İNŞAAT OKUMAMI İSTEDİ

İmamoğlu, üniversite sınavında işletme fakültesi kazandığını ancak ailesinin inşaat mühendisliği okumasını istediğini söyledi. İnşaat mühendisliği bölümünü puanı yetmediği için kazanamadığını anlatan İmamoğlu, “Kıbrıs’ta Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki inşaat fakültesinde okumam için gönderdiler. İnşaat mühendisliği okumamak istememem hasebiyle Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü’ne 1988’de kayıt yaptırdım. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezuniyetim sonrası ilgi duyduğum İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Personel Yönetimi Yüksek Lisans Bölümü sınavını kazandım. Ancak yoğun iş yaşamımdan dolayı 2 ders verdiğim bu bölüme devam edemedim. 2010’lu yıllarda af çıktığını öğrendiğim esnada tekrar yüksek lisans programına devam etme hakkımı elde ettim. İnsan kaynakları üzerine yüksek lisans programını da bitirmiş oldum. 1989’da Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne geçiş yapanları duymuştum. Ben de 1990’da geçiş ilanlarını takip ederek başvurumu yaptım” dedi.

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1 SAAT SÜRDÜ



İmamoğlu dün sabah 08.50’de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na protokol kapısından giriş yaptı. Adliye içerisinde ve dışında geniş güvenlik önlemleri alındı. İmamoğlu’nun ifade verdiği 7’nci kattaki savcılık alanına kimse alınmadı. Alan bariyerlerle kapatıldı. İmamoğlu, yaklaşık 1 saat ifade verdikten sonra adliyenin protokol kapısından çıkarken basın mensuplarına da bir açıklama yapmadı.