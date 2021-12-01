‘Diplomatlarla buluşmalar’ dosyada

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosu, 2020 yılında Metin Gürcan hakkında ‘Siyasi ve askeri casusluk’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takip ile her adımı izlenen Gürcan, 26 Kasım sabahı gözaltına alınıp önceki gece tutuklandı.

İSPANYOL DİPLOMATLA OTELDE: Gürcan’a emniyetteki sorgusunda İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Rafel isimli diplomatla Ankara’da bir otelde 2 Şubat tarihinde yaptığı görüşme soruldu. Soruşturma dosyasına giren görüntüde Gürcan’ın İspanyol diplomattan bir zarf aldığı görülüyor. Gürcan, görüşmeyle ilgili olarak “Kendisi ile zaman zaman halka açık, umumi kafelerde görüşüp fikir alışverişinde bulunuruz. Sadece Türkiye’yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak yaptığı 400 dolar bulunmaktadır” dedi.

İTALYAN DİPLOMATLA AVM’DE: Gürcan’ın 4 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da bulunan bir AVM’nin otoparkında bir araç içinde İtalya Büyükelçiliği’nde görevli Antonio isimli diplomatla görüşme yaptığı da tespit edildi. Dosyaya giren görüntülerde Gürcan, İtalya diplomatın aracından indikten sonra AVM içinde bulunan bankamatiğe giderek para yatırmaya çalışıyor. Gürcan, bu görüşmeye dair, “Pandemi şartları nedeniyle AVM’de bulunan kamuya açık kafe ve ortak kullanım alanlarının kapalı olması nedeniyle umumi bir mekanda görüşemedik. Bu görüşmede bir gizlilik havası yoktur. Bilgi alışverişinde bulunduk. Danışmanlık hizmetimin bedeli olan 500 Euro’yu Antaonio beyden elden almıştım. Bankamatiğe yatırdım” diye konuştu.

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ŞAPKASI SORULDU: “Görüşmelerinizde neden şapka takıyorsunuz” sorusu da yöneltilen Gürcan şu yanıtı verdi: “Bu benim için bir alışkanlık. Evimde de yaklaşık 15 adet şapkam var. Özel hayatımda da aile hayatımda da dışarı şapkasız çıkmam.”

29 SAYFALIK SORGU TUTANAĞI



METİN Gürcan’ın İspanyol diplomat Rafel ile 6 Ocak 2021’de yaptığı İngilizce görüşme deşifre edilerek, dosyaya konuldu. Görüşmede, İspanyol diplomatın, “Erdoğan, Cezayir hükümeti ile iyi ilişkiler içinde mi”, “AB ile olan ilişkiler ne durumda”, “S-400 krizi”, “Libya ve Kafkas sorunu”, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Madrid programı”, “Erdoğan sonrası AB-Türkiye ilişkileri”, “İstanbul’da kurulacak yeni TV kanalı” hakkında sorular yönelttiği ve Gürcan’ın değerlendirmelerde bulunduğu, 29 sayfalık sorgu tutanağına yansıdı.