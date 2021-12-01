‘Diplomatlarla buluşmalar’ dosyada

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi...Göztepe dönüşü Mesut ve İrfan iddiaları! "Masal anlatmasın, başı kesik tavuk gibi..."#Fenerbahçe
Son fırtına normal miydi... İstanbulun belalısı: LodosSon fırtına normal miydi?... İstanbul'un belalısı: Lodos#Lodos
Donacağız Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştüDonacağız! Yoğun kar uyarısı... Mevsimin ilk yağışı düştü#Meteoroloji
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiyenin yeni ekonomi modelini açıkladıCumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yeni ekonomi modelini açıkladı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Kripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun Sahibi izini kaybettirdiKripto görünümlü saadet zinciri... Milyarlık vurgun! Sahibi izini kaybettirdi#Bitrota
Milyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması İşçilerimizi enflasyondan koruyacağızMilyonları ilgilendiren asgari ücret açıklaması! "İşçilerimizi enflasyondan koruyacağız"#Asgari Ücret
Dünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık Sıkı korunma hızlı taramaDünyayı teyakkuza geçiren varyanta hazırlık! Sıkı korunma hızlı tarama#Omikron
Çatıdaki tehlike Lodosta korkunç gerçekle yüzleştikÇatıdaki tehlike! Lodosta korkunç gerçekle yüzleştik#Lodos
CHP’nin ağabeylik rolü İYİ Parti’yi gerdiCHP’nin ağabeylik rolü İYİ Parti’yi gerdi#CHP
Boşanmada şok iddialar İnanılmaz ifadeler: Bir yumruğuma bakar...Boşanmada şok iddialar! İnanılmaz ifadeler: Bir yumruğuma bakar...#Leyla Süleymanova
Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’Babacan’ın ‘Pandora Kutusu’#DEVA Partisi
Şevval Şahin’den disko koleksiyonuŞevval Şahin’den 'disko' koleksiyonu#Şevval Şahin
En yakınları tarafından dolandırıldı Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...En yakınları tarafından dolandırıldı! Ünlü oyuncu her şeyi tek tek anlattı...#Fulya Zenginer
İrfan Can ile Atakan arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı Tartışma eskiye dayanıyor...İrfan Can ile Atakan arasındaki kavganın detayları ortaya çıktı! Tartışma eskiye dayanıyor...#Fenerbahçe
HABERLERGündem Haberleri

‘Diplomatlarla buluşmalar’ dosyada

#DEVA Partisi#Metin Gürcan#Mahkeme
‘Diplomatlarla buluşmalar’ dosyada

‘Siyasi ve askeri casusluk’ gerekçesiyle tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan’ın, İspanyol ve İtalyan diplomatlarla görüşme görüntüleri dosyaya girdi.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturması Bürosu, 2020 yılında Metin Gürcan hakkında ‘Siyasi ve askeri casusluk’ iddiasıyla soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fizik takip ile her adımı izlenen Gürcan, 26 Kasım sabahı gözaltına alınıp önceki gece tutuklandı.

İSPANYOL DİPLOMATLA OTELDE: Gürcan’a emniyetteki sorgusunda İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde görevli Rafel isimli diplomatla Ankara’da bir otelde 2 Şubat tarihinde yaptığı görüşme soruldu. Soruşturma dosyasına giren görüntüde Gürcan’ın İspanyol diplomattan bir zarf aldığı görülüyor. Gürcan, görüşmeyle ilgili olarak “Kendisi ile zaman zaman halka açık, umumi kafelerde görüşüp fikir alışverişinde bulunuruz. Sadece Türkiye’yi değil Irak, İran, Suriye, Afganistan, Libya zaman zaman Yunanistan ve Ukrayna gibi ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri sunarım. Bana verdiği zarf içerisinde çizelgelerle ilgili bilgi notu ve elden aylık düzenli olarak yaptığı 400 dolar bulunmaktadır” dedi.

İTALYAN DİPLOMATLA AVM’DE: Gürcan’ın 4 Şubat 2021 tarihinde Ankara’da bulunan bir AVM’nin otoparkında bir araç içinde İtalya Büyükelçiliği’nde görevli Antonio isimli diplomatla görüşme yaptığı da tespit edildi. Dosyaya giren görüntülerde Gürcan, İtalya diplomatın aracından indikten sonra AVM içinde bulunan bankamatiğe giderek para yatırmaya çalışıyor. Gürcan, bu görüşmeye dair, “Pandemi şartları nedeniyle AVM’de bulunan kamuya açık kafe ve ortak kullanım alanlarının kapalı olması nedeniyle umumi bir mekanda görüşemedik. Bu görüşmede bir gizlilik havası yoktur. Bilgi alışverişinde bulunduk. Danışmanlık hizmetimin bedeli olan 500 Euro’yu Antaonio beyden elden almıştım. Bankamatiğe yatırdım” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘Diplomatlarla buluşmalar’ dosyada

ŞAPKASI SORULDU: “Görüşmelerinizde neden şapka takıyorsunuz” sorusu da yöneltilen Gürcan şu yanıtı verdi: “Bu benim için bir alışkanlık. Evimde de yaklaşık 15 adet şapkam var. Özel hayatımda da aile hayatımda da dışarı şapkasız çıkmam.”

29 SAYFALIK SORGU TUTANAĞI

METİN Gürcan’ın İspanyol diplomat Rafel ile 6 Ocak 2021’de yaptığı İngilizce görüşme deşifre edilerek, dosyaya konuldu. Görüşmede, İspanyol diplomatın, “Erdoğan, Cezayir hükümeti ile iyi ilişkiler içinde mi”, “AB ile olan ilişkiler ne durumda”, “S-400 krizi”, “Libya ve Kafkas sorunu”, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Madrid programı”, “Erdoğan sonrası AB-Türkiye ilişkileri”, “İstanbul’da kurulacak yeni TV kanalı” hakkında sorular yönelttiği ve Gürcan’ın değerlendirmelerde bulunduğu, 29 sayfalık sorgu tutanağına yansıdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEVA Partisi#Metin Gürcan#Mahkeme

BAKMADAN GEÇME!

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım

Seren Serengil canlı yayında sağlık durumunu açıkladı: Ameliyat olmazsam 1 yıl içinde yok olacağım!

#Seren Serengil
Omicronu tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor risk grubunu açıkladı

#Koronavrüs
Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı Nedir bu çocuğun sırrı

Sadece 10 yaşında ve geçen yıl 30 milyon dolar kazandı! Nedir bu çocuğun sırrı?

#Ryan Kaji