Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı İstanbul Havalimanı'nda intihar etmişti! Midesinden uyuşturucu çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Liberya
Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı İstanbul Havalimanında intihar etmişti Midesinden uyuşturucu çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 15:39

Diplomatik pasaport sahibi Liberyalı Aberkah Samuel Kwame, dün İstanbul Havalimanı'na intihar etmişti. Yapılan ilk incelemede Liberyalı yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi.

Haberin Devamı

İstanbul Havalimanı'nda dün meydana gelen olayda, diplomatik pasaportu olduğu öğrenilen Liberya asıllı Aberkah Samuel Kwame eşi ve çocuklarıyla birlikte ülkelerine dönmek için öğle saatlerinde taksiyle İstanbul Havalimanı'na geldi.

Taksiden inen Samuel Kwame birkaç adım attıktan sonra 2'nolu kapının bulunduğu alandan 20 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakarak eşi ve çocuklarının göz önünde intihar etti. Yapılan ilk incelemelerde intihar eden diplomatik pasaport sahibi yolcunun midesinde uyuşturucu madde tespit edildi. Bu gelişme üzerine olayla ilgili olarak yürütülen soruşturmayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri devir aldı.

Diplomatik pasaport sahibi Aberkah Samuel Kwame'nin intiharı ile ilgili olarak Liberya basınından yer alan haberlerde Kwame'nin Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) özerk ve uzmanlaşmış bir kurumu olan Batı Afrika Para Ajansı’nda (WAMA) ekonomist olarak görev yaptığı, diplomatik pasaportu nasıl elde ettiğinin belirsizliğini koruduğu ifade edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İstanbul Havalimanı#Liberya

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı

BAKMADAN GEÇME!

Arjantinde hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...

Arjantin'de hayat durdu, Messi son Dünya Kupası için sahada! 'Milli takımın maçı ders saatlerine denk gelirse...'

#2022 Katar Dünya Kupası
İflas eden Kripto Kralının perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

İflas eden 'Kripto Kralı'nın perde arkasındaki sevgilisi Caroline Ellison... Sırlar ortaya dökülürken ondan çıt çıkmıyor

#Caroline Ellison
BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim

BİR SORUDAN FAZLASI | Akıllı telefonu bırakabilir miyim?

#Telefon Bağımlılığı