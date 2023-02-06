Diplomat kedisi çiple bulundu

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İsviçre'nin Ankara Büyükelçiliği'ndeki diplomat Martine Berset, 2019 yılında başladığı Ankara'daki görev süresince sokaktaki kedi ve köpeklere evini açtı. Bazı sahipsiz hayvanları sokakta besleyen Berset, doğum yapan kedileri ise yavruları ile birlikte eve alıp sahip çıktı. Berset, 2022 yılının başında kedilerine, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelik gereği çip taktırıp kimliklendirerek kayıt altına aldırdı. Ancak kedilerden 3'ü mart ayında kayboldu. Görev süresi eylül ayında dolan Berset, diğer 5 kedisini de alıp ülkesine döndü. Ekim ayında Elmadağ ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan ve veterinere götürülen kedinin, boynundaki çipten Berset'in kaybolan 3 kedisinden biri olan Erin olduğu anlaşıldı. Kedi, ilk tedavisinden sonra çipi takan veteriner hekim Aydın Aksu'ya teslim edildi. Aksu, telefonla arayıp durumu Berset'e bildirdi. Uçakla Ankara'ya gelen emekli diplomat Berset, çip sayesinde kavuştuğu kedisini alıp ülkesine döndü.

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İsviçreli diplomat Martine Berset , kedisi Erin’e kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

‘KAVUŞTUĞUMDA ÇOK MUTLU OLDUM’

Aylar sonra kayıp kedisine kavuşan Berset şunları söyledi: "Ülkeme döndükten sonra 8 Ekim'de veterinerimiz Aydın Bey mesaj attı, Erin’in bulunduğunu söyledi. Çok sevindim, gelip alacağımızı söyledim. Aralık ayında gelip Erin’e kavuştum. Erin’i en son 2022 Mart ayında görmüştüm, kavuştuğumda çok mutlu oldum. Mikroçip olmasaydı Erin'in bulunması mümkün değildi, mükemmel bir şey. Bu hayvana aslında bir saygıdır.”