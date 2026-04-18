Diplomasinin kalbi Antalya'da atıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşmeler

NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3 günlük forumun açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yaptı. ‘Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş etmek’ temasıyla düzenlenen beşinci ADF’ye, 20 devlet ve hükümet başkanı ile 80’e yakın bakan katıldı.

4 BİN 500 KATILIMCI

150 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 katılımcı forumda yer aldı. Birçok panelin düzenleneceği forumda Balkanlar, Kafkasya, Rusya-Ukrayna savaşı ve Afrika’daki gelişmeler gündemdeydi. 1 numaralı gündem ise Ortadoğu’daki savaştı. Forumda İran Savaşı ve savaşın bölgesel ve küresel etkisi, NATO’nun geleceği, Avrupa güvenlik mimarisi, İsrail’in işgal politikası ile Gazze ve Lübnan’a saldırıları, Suriye’deki son durum Pakistan-Afganistan sınır hattındaki gerilimler gibi güncel meseleler öne çıktı.

ALİYEV, ŞARA, ŞERİF

Yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı Belek dün çok sayıda üst düzey ismi ağırladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Katar Emiri Temim bin Hamed el Sani, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdel Fattah al-Burhan, Ürdün Başbakan Yardımcısı Ayman Safadı, Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Aghabekiani, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, Suriye Çalışma Bakanı Hınd Kabawat ve ABD Büyükelçisi Tom Barrack’ın da aralarında bulunduğu 20’den fazla devlet ve hükümet başkanı, 40’a yakın dışişleri bakanı ve büyükelçi konuklar arasındaydı.

ERDOĞAN-ŞARA GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şara ile Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.

ERDOĞAN - ALİYEV GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Aliyev ile Antalya Diplomasi Forumu 2026 kapsamındaki görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında ticaret, enerji ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirme, ilişkileri daha ileri seviyelere taşıma konusunda kararlı olduklarını, atılacak yeni adımlarla bunu sağlayabileceklerine inandıklarını belirtti.

Erdoğan, İran'daki savaşın olumsuz etkilerini bölge ülkeleri Türkiye ve Azerbaycan olarak birlikte yaşadıklarını, gelişmeleri sağduyu ve serinkanlılıkla yönettiklerini, sürecin barışla sonuçlanması için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barış yolunda atılan adımları memnuniyetle karşıladığını, Türkiye olarak bu süreci desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

ERDOĞAN, BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ ÜYELERİYLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Zeljka Cvijanovic, Denis Becirovic ve Zeljko Komsic ile çalışma kahvaltısında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Musar ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Komorlar Birliği Cumhurbaşkanı Azali Assoumani ile bir araya geldi. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran yer aldı.

İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Barışın Anahtarı Türkiye’ kampanyası, dijital medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Türkiye’de sosyal medya platformlarında trend topic (TT) listelerinde ilk sıraya yükselen kampanya, kısa sürede uluslararası alanda da dikkat çekerek ABD’de en çok konuşulan başlıklar arasına girdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında paylaştığı mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası sistemde üstlendiği role işaret etti.

Duran, paylaşımında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz, Barışın Anahtarı Türkiye anlayışıyla yalnızca bölgesinde değil, dünyada da yapıcı ve dengeleyici bir aktör olarak öne çıkmaktadır. Güçlü liderlik ve etkin diplomasiyle Türkiye, bölgesel krizlerde çatışmanın değil çözümün, kutuplaşmanın değil istikrarın adresi olmayı sürdürmektedir. Küresel ölçekte yaşanan savaş ve krizlerde sergilenen insani duruş, ülkemizi mazlumların yanında konumlandıran ‘merhamet diplomasisi’nin en güçlü yansımasıdır.” ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı'nın kurumsal sanal medya hesabından yapılan paylaşımda ise “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, uluslararası sistemde adaleti, hakkaniyeti ve eşit temsili savunan güçlü bir duruş sergilemektedir.” mesajına yer verildi.

Söz konusu paylaşımlarla yayımlanan videolar kısa sürede yüksek etkileşim alarak sanal medya platformlarında gündemin üst sıralarına yerleşti. Kampanyaya çok sayıda bakanın yanı sıra siyasetçi, akademisyen, gazeteci ve vatandaşların da destek verdiği görüldü.

“Barışın Anahtarı Türkiye” yaklaşımı, Türkiye’nin yalnızca kendi çıkarlarını değil, insanlığın ortak vicdanını merkeze alan bir dış politika anlayışı benimsediğini ortaya koyuyor. Mazlumların sesi olmayı sürdüren, krizlerde çözüm üreten ve barışı önceleyen Türkiye, daha adil bir dünya hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.