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Diplomasını yırtan öğrenciye soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Boğaziçi Üniversitesi#Mezuniyet#Diploma
Diplomasını yırtan öğrenciye soruşturma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 07:00

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde, “Bu diploma hükümsüzdür” diyerek diplomasını yırtan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Doruk Dörücü hakkında soruşturmada başlatıldı.

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Boğaziçi Üniversitesi’nde 3 Temmuz’da gerçekleştirilen 158. Mezuniyet Töreni’nde Sosyoloji Bölümü’nden ‘yüksek onur’ derecesiyle mezun olan Doruk Dörücü, sahnede bulunduğu esnada yaptığı konuşmada “Bu diploma hükümsüzdür” diyerek diplomasını yırttı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dörücü hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’, ‘Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve kuruluşlarını aşağılama’ suçlarından soruşturma başlattı. Savcılık talimatıyla mevcutlu şekilde adliyeye götürülen Dörücü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Dörücü’nün cep telefonuna incelenmek üzere el konuldu.

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#Boğaziçi Üniversitesi#Mezuniyet#Diploma

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