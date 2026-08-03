Diplomasını duvara değil, üretime astı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Erzincan’ın Tercan ilçesinde yaşayan genç girişimci Bilal Akyıldız, üniversiteden mezun olduktan sonra babasından devraldığı büyükbaş hayvancılık işletmesini büyütmeye devam ediyor.

Akyıldız ailesine ait işletme, 2014 yılında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun yüzde 70 hibe desteğiyle kuruldu. Yaklaşık 500 bin avroluk yatırımla faaliyete geçen tesiste et ve süt üretimi gerçekleştiriliyor.

İŞLETMENİN HAM MADDESİNİ KENDİLERİ ÜRETİYOR

İşletmeyi dört yıldır yönettiğini belirten Bilal Akyıldız, damızlık sığır yetiştiriciliğine ağırlık verdiklerini söyledi.

Dişi ve erkek damızlık hayvan üretimi yaptıklarını anlatan Akyıldız, işletmenin ihtiyaç duyduğu yemin büyük bölümünü kendi arazilerinde yetiştirdiklerini belirtti.

Akyıldız, hedeflerinin yüksek kaliteli damızlık hayvanlar yetiştirerek hem bölge hem de ülke hayvancılığına katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Haberin Devamı

“GENÇLER SADECE MEMURİYETİ ÇÖZÜM OLARAK GÖRMESİN”

Devlet desteklerinin üreticiler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Akyıldız, gençlere girişimcilik çağrısında bulundu.

Gençlerin cesur davranması gerektiğini belirten Akyıldız, “Sadece memuriyeti bir çözüm yolu olarak görmesinler. Girişimci olsunlar ve sağlanan desteklerden faydalanmak için fırsatları takip etsinler. Yeter ki üretmek istesinler. Devletimiz her türlü desteği sağlıyor” dedi.

Akyıldız, ailesiyle birlikte profesyonel üretim yapmaya çalıştıklarını ve işletmeyi daha da büyütmeyi hedeflediklerini söyledi.

ERZİNCAN’DA 126 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVAN BULUNUYOR

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker de kentte yaklaşık 126 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının üretim planlaması kapsamında Erzincan’ın hem et hem de süt üretim havzasında yer aldığını belirten Koçaker, hayvancılığın kent ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Söz konusu tesisin ilk olarak besi işletmesi şeklinde kurulduğunu ancak zaman içerisinde kombine işletmeye dönüştüğünü aktaran Koçaker, tesiste hem et hem de süt üretiminin yapıldığını kaydetti.

Haberin Devamı

Koçaker ayrıca buzağı destekleri, aşılama çalışmaları ve veteriner hekim hizmetleri başta olmak üzere üreticilere yönelik desteklerin devam ettiğini bildirdi.