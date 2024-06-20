Diplomasi trafiğinde Temmuz maratonu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ilk olarak gideceği Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİO) Zirvesi, geçen yıl Hindistan’ın dönem başkanlığında yapılmış ve çevrimiçi olarak toplanmıştı. ŞİÖ üyesi devletlerin dışişleri bakanları 20-21 Mayıs’ta Astana’da bir araya gelmişti. Türkiye’nin diyalog ortağı olduğu toplantıda, temmuzda yapılacak zirvede ilan edilecek Astana Bildirgesi Taslağı, ŞİÖ’nün Adil Barış ve Uyum için Dünya Birliği Girişimi ve diyalog ortaklarıyla etkileşimin geliştirilmesi için bir yol haritası taslağının da aralarında olduğu 22 belge onaylandı. ŞİÖ Zirvesi’nde Belarus’un örgüte tam üyeliğiyle örgütün üye sayısının 10’a çıkması bekleniyor.

PUTİN’LE BULUŞACAK

Erdoğan, üye ülkelerle yapacağı istişarelerin yanı sıra en kritik görüşmelerden birisini de Rusya Devlet Başkanı Putin’le yapacak. Erdoğan-Putin zirvesinde ikili ve bölgesel konuların ele alınması beklenirken, iki liderin gündeminde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ile Ukrayna’yla devam eden savaş en önemli gündem maddeleri olacak. Geçtiğimiz günlerde BRICS+ toplantısına katılmak üzere Rusya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ziyaretinin ardından açıklama yapan Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a en güzel dileklerimi iletmenizi istiyorum. Umuyorum ki yakın bir gelecekte, yani 3-4 Temmuz’da uluslararası bir etkinlik kapsamında, Erdoğan bildiğim kadarıyla Astana’da olacak ve kendisiyle bir araya gelip tüm konuları tartışma fırsatı bulacağız” demişti.

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5-6 TEMMUZ AZERBAYCAN

Daha sonra 5-6 Temmuz’da Azerbaycan’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şuşa’da yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi’ne katılacak.

KKTC’YE ÖZEL’İ DAVET ETMİŞTİ

ABD’den dönmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez de Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü dolayısıyla KKTC’ye gidecek. 20 Temmuz’daki askeri geçit törenini izlemesi ve KKTC Meclisi’nde bir konuşma yapması beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, programa CHP’ye yaptığı iade-i ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de davet etmişti.

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NATO ZİRVESİ’NDE BIDEN’LA GÖRÜŞECEK

9-11 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi için ABD’nin başkenti Washington’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, burada ABD Başkanı Biden başta olmak üzere çeşitli görüşmeler yapması bekleniyor. NATO Liderler Zirvesi’nde Ukrayna savaşı ve Gazze’deki soykırım birincil gündem başlıkları olarak öne çıkacak.