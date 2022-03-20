Diplomasi trafiği sürüyor! Hollanda Başbakanı geliyor, NATO toplantısına gidiyor

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Erdoğan, Brüksel’de yapılacak NATO Liderler Zirvesi’nde müzakerelerin olumlu sonuçlanması, savaşın sonlandırılması, kalıcı ateşkesin sağlanmasıyla Rus ve Ukrayna liderlerinin anlaşmaya varması gibi 4 başlıkta Türkiye’nin barışa dönük yoğun mesaisi hakkında liderleri bilgilendirecek.



İSPANYA BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞME



Brüksel’de 24 Mart’ta olağanüstü toplanacak olan NATO Liderler Zirvesi’ne kadar Hollanda Başbakanı Mark Rutte’yi Beştepe’de ağırlayacak olan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile de telefonda görüşecek. Zirvede Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna’ya insani yardım, iki ülke arasında yürütülen müzakere süreci ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına dönük çabalar ele alınacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyanın gözlerinin çevrileceği Brüksel’deki kritik zirvenin ardından ise 29-30 Mart’ta Özbekistan’ı ziyaret edecek.



