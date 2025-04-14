Diplomasi rüzgârı hızlanacak

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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nun kapanışındaki basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump’ın olası Türkiye ziyaretinden, Gazze ve Suriye’de yeni döneme kadar pek çok konuda soruları şöyle yanıtladı:

“Bizim çok hassas olduğumuz bir konu Gazze. Filistin’de akan kanın durması için çabalarımıza devam edeceğiz. Burada Türkiye kendi etki alanında bulunan tüm eylemleri yaptı. İkili ilişkiler zemininde, büyükelçiyi geri çekmekten ticareti kesmeye kadar tüm adımlar atıldı. AB’nin ve ABD’nin destek verdiği bir soykırımı İslam ülkeleri belli bir noktaya kadar etkileyebiliyor. Bundan sonra İslam ülkelerinin ABD nezdinde çaba göstermesi daha etkili olabilir.

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İSRAİL’İN SOYKIRIMINA HERKESİN İTİRAZI VAR

İsrail’in yaptığı bu soykırıma herkesin bir itirazı var. Kimisi kapalı kapılar ardında söylüyor kimisi açıktan söylüyor. Dünyanın neredeyse tamamına yakını hemfikir ama durdurulamıyor. Savaş dışında bir güç kullanabilecek tek ülke ABD’dir. Mevcut soykırımın devam etmesi ABD’nin desteğiyle mümkün olmuştur. Beklentimiz kalıcı barışın sağlanması.

İSRAİL İLE ÇATIŞMASIZLIK

Bizim Suriye’de bir numaralı önceliğimiz istikrar ve güvenlik teminidir. Gerek Suriye içi gerek Suriye dışındaki aktörlerin her tür provokasyondan kaçınması gerekiyor. Türkiye’nin yaptığı katkının boyutları bellidir. Suriye’de İsrail, ABD, Türkiye, Rusya gibi tarafların hiçbir şekilde karşı karşıya gelmemesi için çatışmasızlık kuralları konusunda görüşmeler var.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Şu anda kesinleşen bir husus yok, çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye’de mi, Amerika’da mı olacak, bunlar çalışması devam eden konular.

(Suriye ziyareti) Cumhurbaşkanımızın genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut, uygun şartlar ve zemin üzerinde çalışıyoruz. Bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye’yi ziyaret etmek istiyorlar.

Cumhurbaşkanımız Ukrayna’da barışa yönelik katkının her türlüsünü vermek konusunda ciddi bir iradeye sahip. Ukrayna ve Rusya arasındaki bu savaşı nasıl durdururuz amacında çalışmalara devam ediyoruz. Kapsamlı barış görüşmelerine somut ev sahipliği yapmak gibi, her zaman kapımız açık. Yeter ki barış olsun.

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ABD İLE SURİYE GÖRÜŞMELERİ

ABD yönetimi ile Suriye’ye ilişkin beklentimiz devam etmekte. Bizim amacımız yeni yönetimin çalışmalarına yapıcı olarak ne türden katkı verebiliriz. Birçok konuda net tavrımız var. Olumlu gidiyor diyebilirim.”

21 DEVLET BAŞKANI 64 BAKAN ANTALYA’DAYDI

Antalya Diplomasi Forumu’nda 50 oturum düzenlendi. 155 ülkeden 6 bin konuk, 21 lider, 64 bakan, 61 uluslararası kuruluş temsilcisi, çok sayıda diplomat, akademisyen ve biliminsanı katıldı.