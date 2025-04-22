Diploması iptal edilen 27 kişi ifadeye çağrıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulu’nca hazırlanan rapordaki tespitler üzerine “resmi belgede sahtecilik” suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, 5 Mart’ta Adalet Sarayı’na gelerek şüpheli sıfatı ile savcıya ifade vermiş ve “Gerçeklerin çarpıtıldığı, belgelerin gizlendiği, kanun ve yönetmeliklerin görmezden gelindiğini” belirtmişti. Soruşturmada Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) kurucu direktörü Özalp Tozan da şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. İstanbul Üniversitesi 18 Mart 2025’te, Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. Diploması iptal edilen 27 kişi şüpheli olarak ifadeye çağrıldı. 27 kişi emniyette ifade verecek.