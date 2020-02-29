Diplomasi devrede

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki gün Suriye’de Esad rejiminin Türk askerlerine saldırısının ardından, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonla görüştü. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan ve Putin’in dün sabah 10.15’te yaptığı görüşmeyi aktarırken şu bilgileri verdi:



“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’e verdiği mesajlar; şehitlerimizin kanları asla yerde bırakılmayacaktır. Doğrudan ülkemize saldırıldığı ortamda rejimin her unsurunun Türkiye için meşru hedef olduğu ve ateş altına alınacağı belirtilmiştir. Rusya’nın, Soçi Mutabakatı’nın 3. maddesi uyarınca rejimi durdurma sorumluluğu olduğu hatırlatılmıştır. Görüşmede iki liderin bir araya gelmeleri de kararlaştırıldı.”

KREMLİN AÇIKLAMASI

İki liderin görüşmesini Ruslar da Kremlin tarafından yapılan açıklamayla duyurdu. Açıklamada, “Türk tarafının inisiyatifi üzerine Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Temasta Suriye’deki durumla ilgili detaylı, madde madde görüş alışverişinde bulunulmuştur. İdlib bölgesinde aralarında Türk askerlerinin de bulunduğu çok sayıdaki can kaybından duyulan ciddi endişeler dile getirilmiştir. Görüşmede, iki ülke savunma bakanlıkları arasında yürütülen temasların arttırılması üzerinde vurgu yapılmıştır. İki ülke lideri, Türkiye ile Rusya arasında imzalanan İdlib Mutabakatı’nın 2018 ve 2019 yıllarında ne şekil hayata geçirildiğini de detaylı biçimde ele almıştır. Bu bağlamda teröristlere karşı mücadelenin öncelikli hedef vurgusu bir kez daha yapılmıştır. Her iki lider, Suriye’nin kuzeybatısında durumun normalleşmesi için ek önemlerin alınması üzerinde de durmuştur. Bu amaçla heyetlerarası görüşmelerin devam etmesi, yanı sıra iki liderin kısa sürede bir araya gelmeleri imkânlarının araştırılması kararlaştırılmıştır”



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da iki liderin telefon görüşmesi sayesinde diyaloğun devam edeceğini belirterek, “Ankara’da bulunmaya devam eden Rus heyeti Türk tarafıyla bugün de temaslarını sürdürecek. Diyalog şansı devam ediyor” dedi. Ancak Lavrov, Türk askerlerinin koordinatlarının Rusya’ya tam bildirilmediğini öne sürdü. ◊ ANKARA