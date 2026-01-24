×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diplomanın iptalinin iptali davası oybirliğiyle reddedildi

Güncelleme Tarihi:

#Ekrem İmamoğlu#Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu#İstanbul Üniversitesi
Diplomanın iptalinin iptali davası oybirliğiyle reddedildi
Fatma AKSU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun kararı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin yatay geçiş kararları ve bu kararlara dayalı olarak elde ettikleri mezuniyetleri ve diplomaları ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınarak 18 Mart 2025’te iptal edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı idare mahkemesine başvurarak, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun diploma iptaline dair kararının durdurulmasını ve iptal edilmesini talep etti. Diplomanın iptaline dair kararın kaldırılması için açılan davada İmamoğlu davacı, İstanbul Üniversitesi davalı olarak yer aldı.

Haberin Devamı

Geçen günlerde Silivri’de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki duruşma salonunda yapılan duruşmada taraflarının beyanını alan İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak dün kararını açıkladı. İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi, İmamoğlu’nun açmış olduğu davanın oybirliği ile reddine karar verdi. Kararın taraflara tebliğ edilmesinin ardından 30 gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebileceği hatırlatıldı.

İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nin 14 sayfalık ret kararında, dava dosyasındaki bilgi, belge ve tespitlere göre davalı idare elemanlarınca, yatay geçiş sürecinde bilinçli, sistemli ve belirli bir organizasyon içerisinde hareket edilmesi nedeniyle ağır ve açık hukuka aykırılık hallerinin bulunduğu belirtildi. Davacı Ekrem İmamoğlu’nun iyi niyetinin varlığından uzaklaşıldığı, yatay geçiş sürecindeki böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının beklenemeyeceği ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, yatay geçiş sonrasında dahi idareyi aydınlatma noktasında gösterilmesi beklenen özenin ihmal edildiği ifade edildi.

Haberin Devamı

‘HATALI YATAY GEÇİŞ İDARECE GERİ ALINABİLİR’

Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu hukuka aykırılık hallerinin yoğunluğu, düzeyi ve niteliği ile geçiş süreci ve sonrasına dair iyi niyet ve özen yükümlülüğünün yerine getirilmediği dikkate alındığında; açık hatalı şekilde yapılan yatay geçiş işlemi, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararları uyarınca süreye bağlı olmaksızın idarece her zaman geri alınabileceğinden, yatay geçiş işlemi ile yatay geçişe dayalı kazanımlardan olan mezuniyet ve diplomasının iptaline ilişkin İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun 18 Mart 2025 tarihli işleminde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.” 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ekrem İmamoğlu#Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu#İstanbul Üniversitesi

BAKMADAN GEÇME!