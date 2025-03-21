Diploma raporu dosyaya ulaştı

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Raporda, yönetmelikte sayılan şartları taşımadıkları halde çok sayıda başvurunun kabul edildiği aktarılarak, diploması iptal edilen kişilerin geçiş süreçlerine ilişkin şüpheli işlemler tespit edildiği belirtildi. Raporda, bu hatalı uygulamanın tüm öğrenciler için yapılmasının olayın sehven yapılmadığı kanaatini oluşturduğu kaydedildi. Raporda, KKTC’deki eğitim kuruluşlarından sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi tanınırlığının YÖK tarafından beyan edilmesine rağmen yatay geçişlerde İmamoğlu'nun da içinde olduğu bazı isimlerin başka eğitim kurumlarından geçiş yaptığı belirtildi.