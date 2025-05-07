‘Diploma’ mahkemede

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İstanbul Üniversitesi (İÜ)Yönetim Kurulu’nun kararı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin yatay geçiş kararları ve buna göre elde ettikleri mezuniyetleri ile diplomaları ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle 18 Mart’ta iptal edildi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan, kararın iptali için İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulmasına yönelik dava açtı. İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun bu işlemi kurmaya yetkili olmadığı, kararın dayanağı olan İnceleme Komisyonu’nun yetkin olmadığı ve idarenin kararı tebliğ etmekten kaçındığı belirtildi. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

‘YÜRÜTME DURDURULSUN’

“İdari işlemlerin kişilere tebliği zorunludur. Fakat idare söz konusu kararı tebliğ etmeden kamuya açıklamış ve müvekkilin cumhurbaşkanı adayı olması göz önünde bulundurulduğunda hukuki bir sonuç yaratmaya giriştiği görülmektedir. Öte yandan iptali istenen kararın tebliğ edilmemesi yazılı bir karar olmadığı izlenimini uyandırmaktadır. Kamuoyu duyurusuyla kararın tebliği ya da kamuoyu duyurusunda yazıldığı gibi bir kararın tesisi hukuka aykırıdır. İdari işlemde yer alması gereken şartları taşımamaktadır. 31 yıl sonra kazanılmış haklarını ve hukuki güvenlik ilkesinin en temel gereklerini açıkça ihlal eden bu karar açıkça hukuka aykırıdır. Müvekkilimin cumhurbaşkanı adayı olma süreci dikkate alındığında diplomanın iptaline yönelik işlemin uygulanması ve yargılamanın uzayacak olması telafisi güç veya imkânsız zararlara yol açmaktadır. Bu bakımdan yürütmenin durdurulması talebinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.”

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İMAMOĞLU ARTIK LİSE MEZUNU

- İSTANBUL Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu’nun iptal ettiği diplomasını üniversitenin veri tabanından da sildi. Bu nedenle İmamoğlu artık e-Devlet’ten mezuniyet sorgulaması yaptığında lise mezunu olarak görünüyor. (Eğitim SERVİSİ)