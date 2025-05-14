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Diploma iptali tebliğ edildi

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#Ekrem İmamoğlu#Diploma İptali#İstanbul Üniversitesi
Diploma iptali tebliğ edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2025 07:00

YOLSUZLUK soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’na, İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından diplomasının iptal kararı tebliğ edildi.

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İÜ Yönetim Kurulu tarafından İmamoğlu’na gönderilen tebliğ yazısında özetle şöyle denildi: “Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 18.03.2025 tarihli ve 61 No’lu toplantısında alınan 3 sayılı hükmü ile İşletme Fakültesi İşletme (İngilizce) Lisans Programı’na 1990 yılında usulsüz yatay geçiş yapmanız nedeniyle, yatay geçiş kararınızın ve bu karara dayalı olarak elde ettiğiniz mezuniyetinizin ve diplomanızın ‘yokluk’ ve ‘açık hata’ gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmiştir.”   

 

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#Ekrem İmamoğlu#Diploma İptali#İstanbul Üniversitesi

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