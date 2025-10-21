×
Diploma davasında ‘salon’ gerginliği

Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin açılan davada ikinci kez hâkim karşısına çıktı.

İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve “siyasi yasak” talebiyle açılan davanın 2’nci duruşması, İstanbul 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nce dün Silivri’deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu’nun karşısında bulunan duruşma salonlarında yapıldı. Duruşmanın yapılacağı 4 No’lu salonun küçük olması nedeniyle duruşmaya İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, ailesi ve bir avukatı alındı. İmamoğlu’nun diğer avukatlar ile duruşmayı izlemeye gelen İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer ve basın mensupları içeri alınmadı. Duruma tepki gösteren partililer ve avukatlar ile jandarma ekipleri arasında arbede yaşandı.

SALONA GELMEK İSTEMEDİ

Yaklaşık bir saat sonra davanın daha büyük olan 2 No’lu duruşma salonunda görülmesine karar verildi. Yaşanan olaylara tepki gösteren bazı avukatları duruşmaya katılmadı. Bazı avukatları da hâkimle aralarında yaşanan sözlü tartışmanın ardından tepki olarak salonu terk etti. İmamoğlu da savunma hakkı kısıtlandığı gerekçesiyle duruşmaya katılmak istemediğini bildirdi. Sanık avukatları ile konuşup duruşmanın yapılmasını isteyen mahkeme başkanı, “Maksatlı algılarız bunu, herkes makul olsun” diyerek Ekrem İmamoğlu’nun salona getirilmesi talimatını verdi. Yaklaşık 3 saat soğuk bir ortamda beklediğini belirten İmamoğlu, avukatlarının olmadığı bir ortamda savunma yapmak istemediğini söyledi. İmamoğlu, “3 saattir buz gibi ortamda, bu psikolojik durumda zor olduğunun altını çizmek isterim” dedi. Hâkim, İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

 

