Diploma davasında ‘görüntü çekme’ soruşturması

Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahteliğine ilişkin hazırlanan iddianamede, ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İmamoğlu, siyasi yasak da talep edilen davada önceki gün ilk kez hâkim karşısına çıktı. Silivri Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki duruşmaya başka bir dosyadan tutuklu Ekrem İmamoğlu ile duruşmayı izlemeye gelen CHP Lideri Özgür Özel, tedbiren görevden uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, bazı belediye başkanları, milletvekilleri ve İmamoğlu’nun ailesi katıldı. Duruşma salonunda çekilen görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine TCK’nın 286. maddesi kapsamında ‘ses veya görüntülerin kayda alınması suçu’ ndan resen soruşturma başlatıldı.

HAKARET DAVASI AÇILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da müşteki Serkan Şahin’in şikâyeti üzerine İmamoğlu hakkında “hakaret” suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis ve TCK 53. maddesi kapsamında siyasi yasak istemiyle dava açtı.   

