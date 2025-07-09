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Diploma davası 11 Eylül’de

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#İmamoğlu#Diploma#DAVA
Diploma davası 11 Eylül’de
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 07:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk’ iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin hâkim karşısına çıkacağı tarih belli oldu. İmamoğlu’nun yargılanmasına 11 Eylül günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu’nun lisans diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin ihbarlar ve YÖK tarafından hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatmıştı. İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025’de resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 28 kişinin diplomasının iptal edildiğini duyurmuştu. Üç kişilik heyetin hazırladığı 8 sayfalık inceleme raporunda, diploması iptal edilen kişilerin geçiş süreçlerine ilişkin şüpheli işlemlerin tespit edildiği öne sürülmüştü. Raporda, uygulamanın sehven yapılmadığı kanaati oluştuğu ifade edilmişti. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. 

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#İmamoğlu#Diploma#DAVA

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