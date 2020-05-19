Dip Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Dipin Zıt Anlamlısı

Dip kelimesi herhangi bir kuyu ve benzeri yerlerin en alt kısmı olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda görünmeyen bölümü olarak da dile getirilir. Bu doğrultuda dip kelimesi için zıt anlamlı olarak, ‘doruk ya da tepe ve üst’ gibi değişik kelimeleri kullanabilirsiniz.

Dip Zıt Anlamlısı

Özellikle dip zıt anlamlısı için daha çok doruk kelimesi öne çıkmaktadır. Ancak kullanılacak yere bağlı olarak tepe veya üst sözcükleri değeri alınabilmektedir. Doruk kelimesi ise aksine herhangi bir noktanın en yüksek seviyesi olarak anlatılmaktadır. Dip kelimesi ile beraber zıt anlamlı olarak kullanabileceğiniz doruk ya da üst ve tepe sözcükleri değişik cümleler de kullanabilirsiniz.

‘’Nihayet doruk noktaya ulaştık.’’

‘’Bu kuyunun dibi yok galiba.’’

Gerçek anlamları ile beraber hayat içerisindeki farklı amaçlar doğrultusunda mecazi olarak da bu kelimeleri kullanabilirsiniz. Türkçede dip sözcüğüne zıt anlamlı olarak doruk kelimesi öne çıkmaktadır.