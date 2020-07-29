Dinlerin sembollerini hedef alsaydık bu manastırın yerinde yeller eserdi

KORUNARAK BUGÜNLERE GELDİ

“Sümela Manastırı, ülkemizin tanıtımının önemli sembollerinden biridir. Yaklaşık 1600 yıllık mazisi olan bu eser, ecdadın bölgeye yerleşmesi ve tümüyle fethin ardından da olduğu gibi korunarak bugünlere gelmiştir. Ülkemizin her değeri gibi, bu esere de biz sahip çıktık. Altındere Vadisi’nin gerdanlığı olarak nitelenen bu güzel eseri, yeniden dünya kültür mirasına kazandırmak için uzun yıllardır çalışmalar yürütüyoruz.

HEP İHYANIN PEŞİNDE KOŞTUK

Eğer biz diğer iddia veya ima edildiği gibi diğer inançların sembollerini hedef alan bir millet olsaydık, 5 asırdır elimizde olan bu manastırın yerinde şu anda yeller eserdi. Aynı durum, Anadolu’nun dört bir yanındaki benzer eserler için de geçerlidir. Biz hiçbir zaman, yıkmanın, imhanın, yok etmenin peşinde olmadık. Tam tersine hep inşanın, ihyanın, yaşatmanın peşinde koştuk.

300 CAMİDEN KALAN

Osmanlı’nın daha bir asır önce çekildiği coğrafyalarda ise tam anlamıyla bir kültürel soykırım yaşandı. Ecdat yadigarı eserlerin kahir ekseriyeti ya yıkıldı, ya yakıldı. Ya da yok olmaya mahkum edildi. Balkanlar’da bir asır önce 300 camii ile bıraktığımız bir şehirde bugün her nasılsa ayakta kalabilmiş tek bir camiinin olması, kimin nerede durduğunun ispatıdır.

TEŞEKKÜRÜ HAK EDİYORUZ

Tarihi eserleri koruma noktasında, Batılı hiçbir devletin Türkiye’ye söz söyleme, bizi eleştirme hakkı yoktur. Ayasofya’yı 1453 yılında, dönüştürüldüğü haliyle cami olarak yeniden hizmete açmamız, rahatsızlık sebebi olmamalıdır. Tam tersine bu ulu mabede sahip çıktığımız, koruduğumuz, yaşattığımız için teşekkürü hak ettiğimize inanıyoruz.

AYASOFYA’NIN İBADETE AÇILIŞI

İstanbul’daki Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerif’in açılışı, ülkemizde ve dünyada hakka ve hukuka saygılı olanlar ile, zihni ve kalbi kararmış olanları ayıran bir turnusol kâğıdı işlevi görmüştür. Milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığını kabul edemeyenler, Ayasofya bahanesiyle bir kez daha kinlerini kustular. Aynı şekilde milletimizin değerlerine ve kültürüne husumet duyanlar, yine Ayasofya üzerinden gerçek niyetlerini ortaya döktüler.

VERECEK CEVABIMIZ ELBETTE OLACAKTIR

Suriye’de nasıl mazlumların feryatlarına bigane kalmadıysak, Libya’da da ülkenin meşru yönetiminin işbirliği çağrısını cevapsız bırakmadık. Azerbaycanlı kardeşlerimizin işgal topraklarını kurtarma ve vatanlarını savunma çabalarına da aynı anlayışla destek veriyoruz. Kendileri bin yıl önceki beş yüz yıl önceki hesapları bir türlü kapatamayıp, bizden 100 yıllık haksızlıkları daha öteye taşıma çabalarına sessiz kalmamızı bekleyenlere verecek cevabımız elbette olacaktır. Her mücadele istenildiği gibi sonuçlanmayabilir. Ama mücadele etmeyen zaten baştan teslim olmuştur, kaybetmiştir... Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak gördüğümüzü belirtiyoruz. Salgın dönemindeki gelişmeleri bu gerçeği, inkarı ve dönüşü mümkün olmayan bir şekilde ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar açık, bu kadar berrak, bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Maalesef sürekli bel altı vurarak kazanım elde etmeye alışmış olanlar, içeride ve dışarıda aynı sinsilikle yollarına devam ediyorlar."

SÜMELA’DA AYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Özellikle bu sene 15 Ağustos’ta, Ortodoks vatandaşlarımızın Sümela Manastırı’nda restorasyon döneminde ara verilen, Meryem Ana ayinini gerçekleştireceklerini de bu vesile ile duyurmak istiyorum” dedi.

RESTORASYON TAMAMLANDI

Türkiye'nin önemli inanç turizmi merkezlerinden, Trabzon’daki Sümela Manastırı'nda, Şubat 2016'da başlayan restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi projeleri tamamlandı. Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015’te ziyarete kapatılmıştı. Avluya kadar olan bölümü, çevresinde gerçekleştirilen projelerin birinci etabının tamamlanması ile 25 Mayıs 2019'da ziyarete açılmıştı.

BARTHOLOMEOS’TAN SÜMELA TEŞEKKÜRÜ

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak, Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açılması dolayısıyla teşekkür etti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bartholomeos’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sümela Manastırı’nın restorasyon çalışmalarına verdiği destek ve gösterdiği ilgi nedeniyle duyduğu memnuniyetini ifade ettiği belirtildi. Bartholomeos’un, görüşmede Türk ve İslam aleminin yaklaşan Kurban Bayramı’nı tebrik ettiği de kaydedildi.