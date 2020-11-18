Dinlenme tesisinde su tankı patladı: 1 yaralı

Olay, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede faaliyet gösteren Haber-İş Sendikası'na ait dinlenme tesisinin bodrum katında bulunan kazan dairesindeki su ısıtma tankı, basıncın yükselmesi sonucu patladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan tesis müdürü Y.A. (51) sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.