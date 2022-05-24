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Dinlenme tesisinde feci kaza! TIR'lara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

#Bolu#Gerede#Kaza
Dinlenme tesisinde feci kaza TIRlara çarptı: 3 kişi hayatını kaybetti

Bolu'nun Gerede ilçesinde dinlenme tesisinde park halindeki 2 TIR'a çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

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Kaza, saat 11.00 sıralarında Gerede-Karabük yolunun Çayören Köyü mevkisinde meydana geldi. Dinlenme tesisine giren Şefika Azoğlu yönetimindeki 41 PF 022 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dinlenme tesisinde park halinde bulunan 2 TIR'a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin bir kısmı, TIR'ın altında kaldı. Haber verilmesi üzerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri kaza yerine geldi. Otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerce araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Şefika Azoğlu ile kayınvalidesi Emine Azoğlu ve akrabası Hasan Kısmet'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sürücünün yaralanan eşi İbrahim Azoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bolu#Gerede#Kaza

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