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Tezcan SOLMAZ/DHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 11:16,Son Güncelleme:/

Dink davasında yargılan emekli astsubay cinayetinde yeni gelişme

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Dink davasında yargılan emekli astsubay cinayetinde yeni gelişme
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GAZETECİ Hrant Dink cinayetinde olay yerinde olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra, dava sürecinde tahliye olan emekli astsubay Şeref Ateş’in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklandı.

Olay, önceki gün gece saatlerinde, Çamköy Mahallesi Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Şeref Ateş’in öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada K.B., E.K. A.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. 3 kişi ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklandı. Olayda yaşamını yitiren Şeref Ateş’in cenazesi ise toprağa verilmek üzere Tokat’a gönderildi.

 

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