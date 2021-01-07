Dink davasında iki istihbaratçıya tutuklama

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu görevlilerinin yargılandığı davada, görevi kötüye kullanmak suçlanan dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah savunma yaptı. Cerrah, “Söylemek istediğim ‘F4 gelse gereği yapılırdı’ dedim. (F4: Dink’in mutlak suretle öldürüleceği bilgisi yer alan rapor) Trabzon Valisi’nin bu konuyu aktarması gerekirdi. İstanbul Valisi’nin aranması gerekirdi. Gereği yapılırdı. Alınan tedbirler zaten gerekli şekilde yapılmıştı” dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz ise kendisini şöyle savundu: “Emrimde çalışan personel Hrant Dink’in öldürüleceği bilgisini alıyor, sabah toplantıda şifai olarak söylüyor. Bunu kayıt altına almıyor. Görevini zamanında yapmayan personel yanlış davranmıştır.”

‘CİNAYETİ BİLİYORLARDI’

Mahkeme heyeti, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri Veysel Şahin ile Volkan Şahin’in cinayeti önceden bildikleri gerekçesiyle tutuklanmalarına karar vererek duruşmayı erteledi.