Dink davasında 9 kamu görevlisine müebbet

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Mahkeme heyeti, Muharrem Demirkale’yi, “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan müebbet, Yavuz Karakaya’yı ise “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkûm etti. Sanık Bekir Yokuş, “Anayasayı ihlal” suçundan müebbet, “Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım” suçundan ise 10 yıl hapse çarptırıldı. Osman Gülbey de “Anayasayı ihlal” suçundan müebbet ve “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Veysel Şahin, “İhmali davranışla adam öldürme” suçundan 15 yıl hapse çarptırılırken, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Anayasayı ihlal” suçlarından beraat etti.

MÜEBBET VE 25 YIL

Sanık Gazi Günay, Okan Şimşek ve dönemin Trabzon eski İl Jandarma Komutanı Ali Öz, “Anayasayı ihlal” ve “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 25 yıl hapis cezası aldı.

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Sanıklar Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Hasan Durmuşoğlu’nun, “Anayasayı ihlal” ve “Tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ayrı ayrı müebbet ve 12 yıl 6 ay hapislerine hükmedilidi. Sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç tüm suçlamalardan beraat etti. Firari sanık Faruk Sarı’nın ise dosyanın ayrılmasına karar verildi.



