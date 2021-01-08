Özden ATİK / İstanbul, DHA
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Dink cinayeti davasında son dakika gelişmesi
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada son dakika gelişmesi yaşandı. Dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay Okan Şimşek tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılması için harekete geçildi.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davada, dönemin Trabzon Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde astsubay Okan Şimşek hakkında meydana gelecek olan cinayetten önceden haberi olmasına rağmen sakladığı gerekçesiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına kararı verildi.
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