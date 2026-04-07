Dini nikahlı eşiyle onun eniştesini silahla vurdu

Olay, sabah saatlerinde Yaka Mahallesi'nde bulunan Samanköy konteyner kentte meydana geldi. Kemal Y. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Çiçek Y. ve onun kardeşinin kocası Mahsuni G. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Kemal Y., tabanca ile peş peşe ateş etti. Çiçek Y. ile Mahsuni G. yaralanırken, silah seslerini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Mahsuni G. ile Çiçek Y., gelen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kemal Y. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

