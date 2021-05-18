Dini nikahlı eşine 6 ay boyunca kâbusu yaşattı! Korkunç olayda yeni gelişme...

Tunceli'nin Hozat ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı E.A.'yı 6 ay boyunca evde zincire bağlayarak, dövüp, tecavüz ve işkence eden Oktay Güler'in savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Güler, son yaşanan darp olayında alkol aldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. İfadesinde E.A. ile 2020 yılının kasım ayında tanıştığını belirten Oktay Güler, evlenmek için 2 kez istemeye gittiklerini anlattı. E.A. ile Elazığ'a seyahat ederken tanıştıklarını, iki kez istemeye gittiklerini ancak ailesinin vermediğini belirten Güler, ardından kaçarak evlendikleri kaydetti. Oktay Güler, “Aramızda resmi nikah olmamasına rağmen E.A ile aile hayatı yaşamaya başladık" dedi.

'ONA KARŞI KISKANÇLIK DUYMADIM'



Tehdit, hakaret, iftira ve darp iddialarını reddeden Güler, "E.A. bana günlük meselelerden dolayı yalan söylediği için arada sırada tartıştığım doğrudur. Ancak bu meselelerin konusu namus meselesi ve kıskançlık değildir. Ayrıca ben tartışmalar sırasında E.A.'ya tehdit hakaret ve darp eyleminde bulunmadım. Ayrıca E.A.'nın telefonu vardı ancak 13 Mayıs tarihinde gerçekleşen olaydan sonra telefonunu annesi aldı diye biliyorum. Ben ailesiyle görüşmesi konusunda hiçbir zaman baskı yapmadım, istediğinde ailesiyle görüşüyordu. Ona karşı kıskançlık duymadım. Bu sebeple E.A.'yı akşam yatmadan önce zincir ve asma kilit ile bağladığım doğru değildir. Annem böyle bir şeye şahit olmamıştır ve bana yardımcı olmamıştır. Eğer böyle bir şey olduysa buna rağmen annem babam şahit olurdu veya E.A. bu durumu kendi ailesine bildirirdi. Annem ve babam zaten evden uzun süre uzaklaşmazlar eğer böyle bir şey olduysa kesin müdahale ederler" dedi.



'ALKOLLÜ OLDUĞUM İÇİN HATIRLAMIYORUM'



E.A.'nın evden kaçtığı gün alkollü olduğu için neler yaşandığını hatırlamadığın söyleyen Güler, "Ben E.A. ile evde yalnızdım annem ve babam dışarıdaki işleri ile uğraşıyordu. Ben sarhoştum. Ancak yine de iradesiz değildim. E.A.'ya daha önceden vermiş olduğum sigara paketini istedim. Ancak kendisinde sigara paketim olmadığını söyledi. Daha önceden buna benzer yalanlar söylediği için ben sinirlendim. Aramızda tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasında ben alkollü olduğum için ona hakaret ve tehdit edip etmediğimi, kemerle veya elimle darbettiğimi bilmiyorum ve hatırlamıyorum. Olaydan 5-10 dakika sonra sakinleşerek onu evde bırakarak hayvanların yanına gittim. Kesinlikle E.A.'yı odaya kilitlemedim sigarayı bulamazsan onu öldürürüm gibi tehditlerde bulunmadım. Bana evden çıkarken 'Senin sigaranı bulacağım merak etme' dedi. Ben hayvanların yanına gittikten sonra yaklaşık yarım saat sonra eve geldim. Eve geldiğimde E.A. evde yoktu eğer kapı kilitli olsaydı zaten evden dışarı çıkmazdı. Yani ben E.A.'yı kesinlikle eve kilitlemedim" diye konuştu.



'YARALANMALARI DARPTAN OLABİLİR'



Bu olaylar yaşandıktan sonra köy içinde E.A.'yı aramaya başladığını anlatan Oktay Güler, "O sırada jandarma beni aldı ve karakola getirdi. Olaydan sonra da ben E.A. görüşmedim. Onunla birlikte yaşadığım 6 ay içinde sürekli hakaret ve tehditlerde bulunmadım. Darbettiğim zorla eve kilitlediğim ve zincirle bağladığım iddiaları kesinlikle doğru değildir. Ancak 13 Mayıs’ta E.A.’da meydana gelen yaralamalar benim kendisini hatırladığım şekilde darbetmemden dolayı olmuş olabilir. Ayrıca E.A.'nın genel psikolojisinin bozuk olduğu ve akli melekelerinde eksiklik olduğunu söyleyebilirim" dedi.

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