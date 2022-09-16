Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Dini nikahla yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Güncelleme Tarihi:

#Kızgın Yağ#Kırıkkale#Dini Nikah
Dini nikahla yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 14:43

Kırıkkale Çilem D. (27), dini nikahla birlikte yaşadığı A.Ş.'nin, üzerine kızgın yağ dökmesi sonucu yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, sabah saatlerinde dini nikahla birlikte yaşayan çiftin Gürler Mahallesi Şehit Serhat Gençer Sokak'taki evinde meydana geldi. A.Ş. ve Çilem D., evde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. A.Ş., tartışma sırasında Çilem D.'nin üzerine kızgın yağ döktü. Evdeki sesleri duyan komşularının haber vermesiyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüz, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çilem D., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dini nikahla yaşadığı kadının üzerine kızgın yağ döktü

Tedaviye alınan kadının vücudunda 2'nci derece yanıklar oluştuğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. A.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kızgın Yağ#Kırıkkale#Dini Nikah

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth

BAKMADAN GEÇME!

Odana git, ağlaman bitince gel videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı | 1 SORU 6 UZMAN

'Odana git, ağlaman bitince gel' videosu viral oldu | Peki bu doğru yaklaşım mı? | 1 SORU 6 UZMAN

#Çocuk
Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor | 5 SORU 5 YANIT

Çiçeği burnunda Kral neden bu kadar tuhaf davranıyor? | 5 SORU 5 YANIT

#Kral 3. Charles
Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne

Kraliçe Elizabeth’in uzun yaşamının sırrı ne?

#Kraliçe 2. Elizabeth