×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Adli Tıp Kurumu#Dini Nikah Cinayet
Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 28, 2025 17:51

Diyarbakır’da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür (38), dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı (28) boğdu. Cesedi araziye gömdüğü tespit edilen Gür, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı’yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı’nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Gözden KaçmasınUyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: Miss Turkey 2016 güzeli ve Veyis Ateş gözaltına alındıUyuşturucu operasyonlarında yeni dalga: Miss Turkey 2016 güzeli ve Veyis Ateş gözaltına alındıHaberi görüntüle

CANISZ BEDENİ ARAZİDEN ÇIKARILDI

Rojda Yakışıklı’dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı’nın öldürüldüğü tespit edildi.

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı’nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Gözden KaçmasınŞişlide makas atan otomobil alev topuna döndü, motoru yola fırladı Dehşet dolu anlar kameradaŞişli'de makas atan otomobil alev topuna döndü, motoru yola fırladı! Dehşet dolu anlar kameradaHaberi görüntüle

Okay Gür’ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Adli Tıp Kurumu#Dini Nikah Cinayet

BAKMADAN GEÇME!