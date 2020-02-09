Dini eğitim için neden Türkiye'yi seçiyorlar? ‘Müslüman, laik ve modern ülke'

MECLİS Dışişleri Komisyonu’nda oluşturulan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu’na sunum yapan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Artık dünyanın farklı coğrafyalarındaki Müslümanlar çocuklarını dinî ilimleri tahsil etmek için hatta ve hatta Arapça öğretmek için Türkiye’ye göndermek istiyorlar, bununla ilgili bizimle irtibata geçiyorlar ve diyorlar ki: Türkiye modern bir ülke, Müslüman ama laik bir ülke, seküler bir ülke, modernite ile geleneği çok güzel bir şekilde, armonik bir şekilde mezceden bir ülke.

‘ANADOLU İRFANI’ ETKİLİYOR

Biz çocuklarımızı, sizin İslam anlayışınızı, bizim ‘Anadolu irfanı’ dediğimiz bu İslam anlayışını çocuklarımıza öğretmek, onları aşırılıktan, şiddetten, şiddeti referans alan dini söylemlerden uzak tutmak, onları korumak, muhafaza etmek amacıyla Türkiye’ye göndermek istiyoruz, bize bu konuda yardımcı olur musunuz?’

ARTIK BİRİNCİ GÜNDEM

“Bizim gerek kabul ettiğimiz uluslararası heyetler veyahut da yapmış olduğumuz ziyaretlerde birinci gündem maddesi olarak artık, ‘Anadolu İslamı, Anadolu irfanı’ dediğimiz bu İslam anlayışına yönelik çok büyük bir talebin, bir ikbalin olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu da tabii ki Türkiye’deki imam-hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığımız ve ilgili kurumlarına yönelik büyük bir teveccühü de beraberinde getirdi. Artık bu kurumlar önümüzdeki zaman dilimi içerisinde beşeri kaynaklarını, formasyonlarını bu talebe ve ihtiyaca cevap verebilir bir donanımda sağlamak durumundalar, bizler de bununla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz.”