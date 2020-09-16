MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDini değerleri aşağılamaktan tutuklandı
GeriGündem Dini değerleri aşağılamaktan tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dini değerleri aşağılamaktan tutuklandı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Dini değerleri aşağılamaktan tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Mehtap Balaban, önceki gün sosyal medya hesaplarından İslam diniyle ilgili yaptığı paylaşımlarla tepki çekti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı çıkarttı. İP adresinden yola çıkan polis ekipleri Mehtap Balaban’ın yerini tespit ederek gözaltına aldı. İşsiz olduğu belirtilen Balaban savcılıkta verdiği ifadede paylaşımlarını kabul etti. Dini değerleri aşağılama kastının olmadığını iddia eden Balaban, “Ben de Müslümanım. Cinsel istismar, kadın cinayetleri gibi durumları göz önünde bulundurarak sitem etme amacıyla paylaşım yaptım. İslam dininin merhamet dini olmasına rağmen bu tarz kişilerin İslam’ı kötü tanıtmalarından rahatsız olduğum için paylaşımda bulundum. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği, dini değerleri aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından Mehtap Balaban’ın tutuklanmasına karar verdi.

False
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle