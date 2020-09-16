Dini değerleri aşağılamaktan tutuklandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatarak gözaltı kararı çıkarttı. İP adresinden yola çıkan polis ekipleri Mehtap Balaban’ın yerini tespit ederek gözaltına aldı. İşsiz olduğu belirtilen Balaban savcılıkta verdiği ifadede paylaşımlarını kabul etti. Dini değerleri aşağılama kastının olmadığını iddia eden Balaban, “Ben de Müslümanım. Cinsel istismar, kadın cinayetleri gibi durumları göz önünde bulundurarak sitem etme amacıyla paylaşım yaptım. İslam dininin merhamet dini olmasına rağmen bu tarz kişilerin İslam’ı kötü tanıtmalarından rahatsız olduğum için paylaşımda bulundum. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Bakırköy 4. Sulh Ceza Hâkimliği, dini değerleri aşağılama ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından Mehtap Balaban’ın tutuklanmasına karar verdi.