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Dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı

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#İzmir#Dini Değerlere Hakaret#Atatürk'e Hakaret
Dini değerlere, Atatürke ve annesi Zübeyde Hanıma hakaret eden internet yayıncısı tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 12:48

İzmir'de dini değerlere, Atatürk'e ve annesi Zübeyde Hanım'a hakaret ettiği suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan, tutuklandı.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya yayıncısı Kartal Bulut Doğan hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'Kişinin hatırasına hakaret' suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından Doğan, dün polis ekipleri tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinde söz konusu yayınlardaki açıklamaları alkolün etkisiyle yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kartal Bulut Doğan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İzmir#Dini Değerlere Hakaret#Atatürk'e Hakaret

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