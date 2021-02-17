Dini bayramlar ne zaman? İşte 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı tarihi

Üç ayların başlaması ile birlikte, İslam dininde kutlanan iki bayram olan Ramazan ve Kurban bayramlarının bu yılki tarihi şimdiden merak konusu oldu. İşte, 2021 Ramazan ve Kurban bayramı tarihi hakkında bilgi...

2021 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.