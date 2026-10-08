Dindirin bu gözyaşlarını

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Adana’nın Çukurova ilçesinde, 2 Ağustos 2025’te, mobilya ustası 2 çocuk babası Mustafa Dündar (36) yönetimindeki 01 BCB 984 plakalı motosiklet, iddiaya göre, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen cip tarafından sıkıştırıldı. Kontrolünü kaybeden Dündar, metrelerce sürüklenerek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Dündar hayatını kaybetti. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinden ayrılan cipin sürücüsünü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

‘ALLAH KİMSEYE BU ACIYI YAŞATMASIN’

Oğlu Mustafa’yı bir an olsun aklından çıkaramadığını söyleyen Şefika Dündar (53), yaşadığı acıyı anlattı:

“Cenazesini defnettikten sonra evde uyuyamaz hale geldim. Aklımdan bir an olsun çıkmıyor. Şu anda yüreği yanan bir anneyim. Sokaktaki kediye bile bir zarar gelse vicdanım sızlar. Mustafa çok merhametli iyi bir insandı. Herkes onun ölümüne çok üzüldü. Bir can gitti ve ben bu kişinin bulunmasını istiyorum, dayanamıyorum. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Mustafa’mın ölümüne neden olan kişinin bulunması için her yere başvuruyorum. 2 çocuk babası oğlum hayatını kaybetti. Çocuklarını psikolojik tedaviye götürüyorum. Onlar da çok etkilendi, bir türlü düzelemediler. Her yerde kamera olmasına rağmen ölümüne neden olan kişi neden bulunmuyor? Şu anda sokakta rahatça gezebiliyor. Yetkililere yalvarıyorum; kameralar incelensin, ölümüne neden olan kişi bulunsun. O sürücüyü Allah’a havale ediyorum, kaçmasaydı belki oğlum sağ kalacaktı.”

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Füme renkli bir cipin oğlunu sıkıştırdığını belirten baba Ziya Dündar ise güvenlik kameralarının incelenerek kazaya neden olduğunu öne sürdüğü aracın sürücüsünün bulunmasını istedi.