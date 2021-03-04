'Dinamik denetim' için ekipler Bursa'da sahaya indi

İçişleri Bakanlığı'nın ‘Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelgesiyle bugünden itibaren 260 bin denetim personelinin katılımıyla ülke genelinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başlatıldı. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve meslek odalarının da desteği ile gerçekleştirilecek denetimlerde, Bursa’da oluşturulan heyetler de sahaya indi.

Orhangazi ilçesinde 470 kişilik denetim ekipleri oluşturulurken, Tozkoparan Caddesi’ndeki denetimlere İlçe Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, İlçe Emniyet Müdürü Sadık Elden, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Ali Al ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ayça Gündüz ile polis ekipleri katıldı. Kaymakam Özçakıcı ve beraberindekiler, daha sonra Orkent Bölgesi’ndeki Perşembe Pazarı’na geçerek denetimleri burada sürdürdü. ‘KRİTİK EŞİKTEYİZ’

Kaymakam Süleyman Özçakıcı esnaf ziyaretlerinde hem esnafı hem de vatandaşları koronavirüs kuralları konusunda uyardı. Bursa’nın kritik bir eşikte olduğuna vurgu yapan Kaymakam Özçakıcı, “İş yerlerimiz artık uzun bir aradan sonra faaliyetlerine başladı. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Ancak kritik eşikte olmamızdan dolayı herkesin kurallara mutlaka riayet etmesi gerekiyor. Bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatabiliriz” dedi.

Kent genelinde denetimler, farklı ilçeler tarafından oluşturulan ekiplerce devam ediyor.