Dinamik denetim başlıyor

81 il valiliğine de 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge gönderildi. Genelgede şöyle denildi: “Denetim faaliyetlerine; tüm kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimler ve meslek odalarının azami seviyede destek (personel, araç, malzeme) vermesi sağlanacak. Teknolojik imkânlardan üst düzeyde istifade etmek suretiyle denetimlerin etkinliği ve kapasitesi arttırılacak. Vali ve kaymakamlarca, her bir il/ilçe müdürünün (milli eğitim müdürü, tarım ve orman müdürü, gençlik ve spor müdürü, defterdar/mal müdürü gibi) başkanlığında kolluk ve diğer kamu personelinden oluşan genel denetim ekipleri teşekkül ettirilecek. Bu ekiplerin vali, vali yardımcısı, kaymakamlar ve il/ilçe müdürlerinin başkanlığında düzenli olarak her gün sahada denetim yapması sağlanacak.”