Dimağ ne demek? Dimağ nedir? Dimağ TDK kelime anlamı

Dimağ kelime kelimesi Arapçadan Türkçeye yerleşmiş sözcüklerden biridir. TDK üzerinden ele alındığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Beyin ya da bilinç’ biçiminde ifade ediliyor. Aynı zamanda alternatif olarak farklı bir anlamı da bulunduğunu söylemek mümkündür.

Dimağ Ne Demek?

Dimağ kelimesi 2 farklı anlam üzerinden ele alınmaktadır.

- Beyin ya da bilinç ve zihin,

- Nezle, grip veya bronşit,

Ancak Türk Dil Kurumu üzerinden daha çok beyin veya zihin ile bilinç şeklinde kullanıldığını dile getirmek mümkün. Özellikle eski zamanlarda daha fazla değerlendiren bu kelime, bazı deyim ve atasözlerinde de yer almaktadır. Bu kelime hakkında bir örnek vermek gerekirse;

‘’Meclisin nerede toplanabileceği fikri dimağımızı işgal ediyordu.’ Mustafa Kemal Atatürk.

Bu şekilde farklı cümleler içerisinde beyin ya da bilinç ile zihin olarak farklı anlamları üzerinden değerlendirmek mümkün.

Dimağ Nedir?

TDK açısından Dimağ beyin ve bilinç olarak niteleniyor. Her ne kadar halk arasında günümüzde çok fazla değerlendirilmesi bile, amaca göre değişik noktalarda ele alınabilmektedir. Özellikle yazılı pek çok eser ile beraber bazı metin ve kaynaklarda karşı karşıya kalınan bir sözcük olarak öne çıkıyor. Bu kelime ile karşılaştığımız zaman ne anlama geldiğini üzerinden cümleyi daha iyi idrak edebilirsiniz.