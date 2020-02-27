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Suat DENİZ/ Selahattin KAÇURU/ IĞDIR, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 12:33,Son Güncelleme:/

Dilucu Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu

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Dilucu Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu
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IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı'na sahra hastanesi kuruldu. Nahçıvan tarafından gelen sürücüler, sahra hastanesine alınmaya başlandı.

İran'da, koronavirüs nedeniyle yaşanan ölümlerin ardından Türkiye'nin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne açılan Dilucu Sınır Kapısında da tedbirler alındı. Sağlık Bakanlığı tarafından sınır kapısının gümrük sahasına kurulan sahra hastanesine Türkiye'nin değişik bölgelerinden doktor ve sağlık çalışanları görevlendirildi. Çadırın kurulmasının tamamlanmasının ardından sınırda geçiş için bekleyen TIR sürücüleri, hastaneye alınmaya başladı. Yaklaşık 14 gün boyunca müşahade altında tutulacak sürücüler, hastalık tespit edilmemesi halinde taburcu edilecek.

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