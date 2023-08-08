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Dilşat, ölümünden 1 dakika önce annesine mesaj atmış: Beni affet

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#Ayyüce Dilşat#Kayseri#Melikgazi
Dilşat, ölümünden 1 dakika önce annesine mesaj atmış: Beni affet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2023 12:02

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kaldığı rezidansın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin son mesajı annesine attığı ve "Beni affet" yazdığı ortaya çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 30 Temmuz'da Gülük Mahallesi Şehit Miralay Nazımbey Bulvarı üzerindeki bir rezidansın 7. katında yalnız yaşayan ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç. (20), pencereden aşağı düştü.

Dilşat, ölümünden 1 dakika önce annesine mesaj atmış: Beni affet

Mazgalın içine düşen Ayyüce Dilşat Ç.'yi gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Dilşat, ölümünden 1 dakika önce annesine mesaj atmış: Beni affet

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Ayyüce Dilşat Ç.'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü mazgal kesilerek çıkartıldı. İzmir'den çalışmak için Kayseri'ye geldiği öğrenilen talihsiz kadının cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

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Dilşat, ölümünden 1 dakika önce annesine mesaj atmış: Beni affet

SON MESAJINI ANNESİNİ ATMIŞ

Olayın ardından başlatılan geniş çaplı soruşturmada, ses sanatçısı Ayyüce Dilşat Ç.'nin 7. kattan düşmeden 1 dakika önce sabah 06.01'de annesine "Beni affet" diye mesaj yazdığı tespit edildi.

Dilşat, ölümünden 1 dakika önce annesine mesaj atmış: Beni affet

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#Ayyüce Dilşat#Kayseri#Melikgazi

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