Dilruba’yı katletti

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BALIKESİR Erdek’te bir sitenin 1’inci katındaki dairenin balkonunda önceki gece 22.00 sıralarında, Burak İnci (26) ile kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin (23), bilinmeyen sebeple tartışmaya başladı. Tartışma büyüdüğü sırada alkollü olduğu iddia edilen Burak İnci, eline geçirdiği bıçakla Dilruba Elif Çetin’e saldırdı. Dilruba Elif, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığılırken, Burak İnci balkondan atlayarak kaçtı.

HATAY’DAN ERDEK’E YENİ TAŞINMIŞ

Çığlıkları duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri aşırı kan kaybeden Dilruba Elif’in hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan ise kısa süre sonra olay yerinin yakınlarında araç içerisinde gözaltına alındı. Burak İnci’nin Erdek’te ayakkabı boyacılığı yaptığı, hayatını kaybeden Dilruba Elif Çetin’in ise daha önce onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Polis, Burak İnci’yi sakladığı öne sürülen, ismi açıklanmayan eniştesi de gözaltına alındı. Erdek Cumhuriyet Savcılığı, Erdek’e Hatay’dan bir süre önce geldiği ve burada yaşamaya başladığı öğrenilen Dilruba Elif Çetin’in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.