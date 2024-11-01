Dilruba’ya 350 gün hapis

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İzmir’de bir sokak röportajında Instagram’ın erişime engellenmesi ve hayvan yasasını eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, 12 Ağustos’ta tutuklanmıştı. Kayserilioğlu, avukatının itirazı sonucu 29 Ağustos’ta tahliye edilmişti. 3 Eylül’de İzmir 35. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Dilruba Kayserilioğlu, ‘Halkın bir kesimini alenen aşağılamak’ suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçu oluşmadığından beraat etti.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilruba Kayserilioğlu hakkında bu kez de ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırladı. Dilruba Kayserilioğlu’nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına başlandı. Dilruba Kayserilioğlu, dünkü duruşmaya avukatlarıyla katıldı. Savunma yapan Dilruba Kayserilioğlu, “Genç bir kadın olarak İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması nedeniyle kendimi güvende hissetmemem ve hayvan besleyen biri olarak çıkan hayvan yasasıyla ilgili konuştum. Bir kişiye söylenmiş sözler değildi. Hükümeti eleştiri maksatlıdır” dedi. Hakim, duruşmaya 10 dakika ara verip kararı açıkladı. Kayserilioğlu’na ‘Cumhurbaşkanına karşı hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.