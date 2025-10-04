Dilruba’nın katiline en ağır ceza istendi

Haberin Devamı

Balıkesir Erdek’te ayakkabı satan Burak İnci (26), 2024 yılında kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin (22) ile önce arkadaş sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs’ta evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından darp edilince şikâyette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. İddiaya göre; Burak İnci, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin’in oturduğu sitenin 1’inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile İnce arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Burak İnci, mutfaktan aldığı bıçakla Dilruba Elif Çetin’i bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp kaçtı. Dilruba Elif Çetin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Sırtından 4 bıçak darbesiyle öldürülen Çetin, Antalya’da toprağa verildi. Şüpheli ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliği tarafından tutuklandı.

‘KASTEN ÖLDÜRME’DEN YARGILANACAK

Savcılık, olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı. Burak İnci hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Tutuklu sanık Burak İnci, önümüzdeki hafta hâkim karşısına çıkacak.