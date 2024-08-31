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Dilruba tahliye edildi

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#İzmir#Dilruba Kayserilioğlu#Tahliye
Dilruba tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2024 07:00

İzmir’de, sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu (33) tahliye edildi.

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Röportajda Instagram’a erişimin engellenmesini eleştiren Kayserilioğlu, 12 Ağustos’ta tutuklanıp Aliağa Cezaevi’ne konuldu. ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamaları yöneltilen Kayserilioğlu’nun tutukluluğuna avukatı Hüseyin Yıldız itiraz etti. Ancak itiraz reddedildi. İkinci itiraz üzerine ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten tutukluluğu kaldırıldı. Diğer suçtan tutukluluğa tekrar itiraz edilirken Kayserilioğlu önceki akşam tahliye edildi.  Duruşması, 3 Eylül’de yapılacak.

ÖZEL: ZARAR VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tahliyenin ardından “Dün (önceki gün) cezaevinde ziyaret ettiğim Dilruba Kayserilioğlu gece saatlerinde tahliye edildi. Hiç tutuklanmamış olması gereken Dilruba’nın özgürlüğüne kavuşmuş olmasını önemli buluyorum ancak yaşananlar hukuk sistemimize de demokrasimize de büyük zarar vermiştir” mesajını paylaştı.

 

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#İzmir#Dilruba Kayserilioğlu#Tahliye

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